Экс-игрок НБА рассказал историю, как Мо Бамба остановил драку в «Орландо Мэджик»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Терренс Росс рассказал об атмосфере в команде «Орландо Мэджик» перед сезоном-2023/2024.

«У меня отличная история, боже мой, это просто здорово! Я был в «Мэджик», и произошёл конфликт во время перелёта, что как бы не очень безопасно. Итак, один из наших защитников переговаривался с одним из форвардов — я не буду называть имён — и он отпускает шутку в адрес большого парня, которая ему не особо понравилась. Но защитник продолжает её повторять раз за разом.

Таким образом, этот чувак превращался в бомбу замедленного действия. Здоровяк обратился к нему: «Спорим, ты больше этого не скажешь?» — и защитник повторил то же самое. Форвард наклонился через стол и схватил этого чувака за горло. Он собирался ударить его. И, слава богу, я назову здесь одно имя — Мо Бамба. Именно он спас ситуацию. Он схватил этого форварда в последнюю секунду, как раз когда тот занёс руку для удара, и удержал его, братан.

Затем его пытались удержать вдвоём или втроём. Не снимаю ответственности с себя, я мог и сам вмешаться. Но этот защитник чуть не вырубился там», — приводит слова Росса издание Fadeaway World.

