«Где доказательства?» Марк Кьюбан раскритиковал СМИ из-за скандала с Леонардом

Бывший владелец команды НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскритиковал СМИ за отсутствие доказательств из-за скандала с контрактом Кавая Леонарда с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

«Опубликовал бы ты неопровержимый факт прямо сейчас, если бы он у тебя был? Почему бы не сделать это? Покажи нам эти электронные письма от Санберга, раз ссылаешься на них. Или мы должны поверить на слово? Особенно учитывая, что другие СМИ сообщили, что они также ознакомились с внутренними документами, и при этом ни одно из них не опубликовало ничего имеющего отношение к СВА после твоего репортажа.

Если Баллмер вложил $ 50 млн на 12 месяцев, как говорили твои источники, почему ему выплатили только $ 3,5 млн и больше он ничего не получал до следующего финансирования в декабре 2022-го? И почему он так и не получил остальную часть в $ 7 млн? Кстати, они действительно заплатили $ 29 млн за углеродные активы для чемпионата мира. Один из ваших руководителей просил эскроу‑счёт с наличными. Санберг получил письмо от другой стороны и отклонил просьбу руководителя — эскроу не сделали. Парадоксально, но компанию засудили и суд постановил вернуть эти $ 29 млн, никак не связанные с контрактом Леонарда», — написал Кьюбан в социальных сетях.