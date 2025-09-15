Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Меня разорвали». Чалмерс — о реакции общественности на его мнение о Стефене Карри

«Меня разорвали». Чалмерс — о реакции общественности на его мнение о Стефене Карри
Двукратный чемпион НБА Марио Чалмерс рассказал о том, как общественность в США отреагировала на то, что он не включил звёздного лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в список лучших разыгрывающих в истории.

«На днях меня разорвали, когда я это сказал. Так как я фанат Кайри [Ирвинга], я поставил его на первое место. В моём персональном списке были Мэджик [Джонсон], Крис Пол и Джон Стоктон. Я выбирал между Кайри, потому что я его фанат, и Джейсоном Киддом, так как он был настоящим разыгрывающим», — сказал Чалмерс в подкасте No Limit!

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

