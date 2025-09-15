Скидки
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Бешикташ» в товарищеском матче в Дубае

В Дубае (ОАЭ) завершился матч предсезонного баскетбольного турнира между московским ЦСКА и стамбульским «Бешикташем», в котором со счётом 98:88 победу праздновали армейцы.

Самым результативным игроком встречи стал американец из «Бешикташа» Энтони Браун, на счету которого 19 очков. Лучшим в составе российской команды оказался также представитель США Каспер Уэйр, набравший 16 очков.

Напомним, на данный момент армейцы продолжают подготовку к Суперкубку Единой лиги ВТБ, который пройдёт во второй половине сентября в Белграде (Сербия). Также в турнире примут участие «Црвена Звезда», «Дубай» и «Зенит».

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги. В финальной серии прошлого сезона красно-синие обыграли в серии «Зенит» (4-2).

