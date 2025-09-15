«Ты золото, Деннис!» В Германии поддержали Шрёдера после победы Германии на Евробаскете

Крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид Bild обратилась к разыгрывающему защитнику и лидеру сборной Германии Деннису Шрёдеру после завоевания золотых медалей на Евробаскете-2025.

«Ты золото, Деннис!» — с таким заголовком вышел свежий номер издания, посвящённый турниру. После завоевания трофея Шрёдер сказал: «Я не получу такой же любви в этой стране, потому что я темнокожий». В тексте журналисты поддержали спортсмены, заявив, что он один из величайших немецких атлетов, сравнив Шрёдера с легендарным немецком футболистом Францем Беккенбауэром, так как это единственные капитаны, которые помогли сборной Германии выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Беккенбауэр сделал это в 1972-м и 1974-м, а Шрёдер — в 2023-м и 2025-м.