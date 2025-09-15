Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал три причины, почему рад признанию Денниса Шрёдера MVP Евробаскета

Гомельский назвал три причины, почему рад признанию Денниса Шрёдера MVP Евробаскета
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, почему обрадовался признанию разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера самым ценным игроком (MVP) завершившегося Евробаскета-2025.

«Как всегда, после окончания крупного турнира раздаются призы, индивидуальные и не только. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что MVP Евробаскета-2025 был признан Деннис Шрёдер — капитан и разыгрывающий сборной Германии. Я очень рад этому решению по нескольким причинам: 1. Очень редко на баскетбольных турнирах главный индивидуальный приз достаётся разыгрывающему; 2. Шрёдер не самый результативный игрок своей команды, но явный её харизматический лидер. Его можно назвать «сердцем» команды; 3. Его лидерские качества всегда проявляются в самые необходимые команде моменты. С удовольствием поздравляю Шрёдера с этой наградой!!!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале чемпионата Европы — 2025 сборная Германии нанесла поражение команде Турции со счётом 88:83.

Материалы по теме
Почему Деннис Шрёдер — звезда в сборной, а в НБА о нём почти не вспоминают?
Почему Деннис Шрёдер — звезда в сборной, а в НБА о нём почти не вспоминают?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android