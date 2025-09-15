Гомельский назвал три причины, почему рад признанию Денниса Шрёдера MVP Евробаскета

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, почему обрадовался признанию разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера самым ценным игроком (MVP) завершившегося Евробаскета-2025.

«Как всегда, после окончания крупного турнира раздаются призы, индивидуальные и не только. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что MVP Евробаскета-2025 был признан Деннис Шрёдер — капитан и разыгрывающий сборной Германии. Я очень рад этому решению по нескольким причинам: 1. Очень редко на баскетбольных турнирах главный индивидуальный приз достаётся разыгрывающему; 2. Шрёдер не самый результативный игрок своей команды, но явный её харизматический лидер. Его можно назвать «сердцем» команды; 3. Его лидерские качества всегда проявляются в самые необходимые команде моменты. С удовольствием поздравляю Шрёдера с этой наградой!!!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале чемпионата Европы — 2025 сборная Германии нанесла поражение команде Турции со счётом 88:83.