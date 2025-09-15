Скидки
Деннис Шрёдер сделал рекордное количество передач в финале Евробаскета за 30 лет

Деннис Шрёдер сделал рекордное количество передач в финале Евробаскета за 30 лет
32-летний немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», установил рекорд финалов чемпионата Европы по количеству результативных передач.

В финальном матче Евробаскета-2025 с Турцией, который завершился победой Германии со счётом 88:83, Шрёдер сделал 12 ассистов, что стало лучшим результатом финалов за последние 30 лет.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

Лучшим игроком финала стал 25-летний лёгкий форвард Исаак Бонга. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват при коэффициенте эффективности «+27».

