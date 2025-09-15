Деннис Шрёдер сделал рекордное количество передач в финале Евробаскета за 30 лет

32-летний немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», установил рекорд финалов чемпионата Европы по количеству результативных передач.

В финальном матче Евробаскета-2025 с Турцией, который завершился победой Германии со счётом 88:83, Шрёдер сделал 12 ассистов, что стало лучшим результатом финалов за последние 30 лет.

Лучшим игроком финала стал 25-летний лёгкий форвард Исаак Бонга. Ему удалось набрать 20 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи, а также совершить один перехват при коэффициенте эффективности «+27».