Исаак Бонга призвал ввести Денниса Шрёдера в Зал славы ФИБА

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга высказался о своём решающем подборе в концовке финального матча Евробаскета—2025 со сборной Турции (88:83), а также заявил, что его звёздный партнёр по команде Деннис Шрёдер должен быть введён в Зал славы ФИБА.

«Это показывает, что такие мелочи, как подбор, могут изменить всю игру и выиграть матч, поэтому я просто рад, что сделал этот подбор. Я просто рад, что мы победили.

Должен ли Шрёдер быть введён в Зал славы ФИБА? 100%. Он чемпион, лидер сборной, ставшей чемпионом мира, и лидер сборной, ставшей чемпионом Евробаскета. Для нас, в Германии, это нечто, чего раньше никогда не случалось. Это говорит само за себя», — приводит слова Бонги Eurohoops.

Напомним, по итогам прошедшего Евробаскета Бонга был признан лучшим защитником, а Шрёдер — MVP турнира.