Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Исаак Бонга призвал ввести Денниса Шрёдера в Зал славы ФИБА

Исаак Бонга призвал ввести Денниса Шрёдера в Зал славы ФИБА
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний лёгкий форвард национальной команды Германии Исаак Бонга высказался о своём решающем подборе в концовке финального матча Евробаскета—2025 со сборной Турции (88:83), а также заявил, что его звёздный партнёр по команде Деннис Шрёдер должен быть введён в Зал славы ФИБА.

«Это показывает, что такие мелочи, как подбор, могут изменить всю игру и выиграть матч, поэтому я просто рад, что сделал этот подбор. Я просто рад, что мы победили.

Должен ли Шрёдер быть введён в Зал славы ФИБА? 100%. Он чемпион, лидер сборной, ставшей чемпионом мира, и лидер сборной, ставшей чемпионом Евробаскета. Для нас, в Германии, это нечто, чего раньше никогда не случалось. Это говорит само за себя», — приводит слова Бонги Eurohoops.

Напомним, по итогам прошедшего Евробаскета Бонга был признан лучшим защитником, а Шрёдер — MVP турнира.

Материалы по теме
Исаак Бонга — лучший защитник Евробаскета-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android