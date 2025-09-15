Инсайдер драфта объяснил, почему высокий выбор Дёмина «Бруклином» может быть удачным

Драфт-инсайдер Кори Тулаба объяснил, почему выбор на драфте НБА под восьмым номером Егора Дёмина командой «Бруклин Нетс» может дать позитивный результат.

«Продать его несложно. Это парень ростом 206 см или 207 см, в зависимости от того, какую обувь он наденет, с безумно креативными и в своём роде манипулятивными навыками паса, у которого также есть джампер , который, возможно, вы сможете развить в долгосрочной перспективе, просто из-за его эстетики, а не из-за процента реализации в университете.

Если посмотреть на траекторию и тенденции лиги, где есть эти крупные, универсальные, владеющие несколькими инструментами игроки, которые, возможно, не привязаны к определённой позиции и могут ротироваться в разных зонах, я думаю, они действительно ценны. На мой взгляд, легко представить результат, при котором Егор получит действительно крупный контракт и даст результат… Честно говоря, я не думаю, что это овердрафт или неверное использование ресурсов. Я думаю, что в «Бруклине» пошли на очень взвешенный риск, ставя на игрока, который имеет большой смысл в современной НБА», — приводит слова Тулабы издание Clutch Points.