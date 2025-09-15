Скидки
Баскетбол

Сын Майкла Джордана избежал уголовного наказания за хранение наркотиков и пьяное вождение

Сын Майкла Джордана избежал уголовного наказания за хранение наркотиков и пьяное вождение
Комментарии

Маркус Джордан, сын легенды баскетбола Майкла Джордана, избежал уголовного преследования из-за инцидента, случившегося в феврале этого года.

Напомним, в тот день Маркус застрял на своём Lamborghini на железнодорожных путях. Во время задержания он был в пьяном виде, оскорблял сотрудников полиции и рассказывал им, кто его отец. Также Джордану-младшему предъявили обвинения в хранении кокаина. Он был помещён в тюрьму округа Ориндж.

Тем не менее, как сообщает TMZ, сын легенды пошёл на сделку с прокуратурой. Теперь он должен написать письмо с извинениями на 250 слов, пройти тестирование на наркотики, пожертвовать $ 1 тыс. и провести 50 часов на общественных работах.

Отметим, что февральский инцидент был не первым скандалом с участием Маркуса Джордана. В декабре прошлого года он был замечен в клубе с Николь Мёрфи — бывшей женой прославленного голливудского актёра Эдди Мёрфи.

Комментарии
