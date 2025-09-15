«Люблю тебя, мама!» Леброн поздравил свою жену Саванну с годовщиной свадьбы

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», в социальных сетях поздравил свою жену Саванну Джеймс с 12-й годовщиной свадьбы.

«С годовщиной, моя прекрасная королева! Я люблю тебя, мама!» — подписал изображение Леброн.

Джеймс и Саванна (до замужества Бринсон. — Прим. «Чемпионата») начали свои отношения ещё в старшей школе. В канун нового 2012 года и 27-го дня рождения Джеймса они обручились. Свадьба состоялась 14 сентября 2013 года в Сан-Диего, на частной церемонии присутствовало около двухсот гостей. У них двое сыновей: Бронни Джеймс и Брайс Максимус Джеймс, а также дочь Жури Джеймс.