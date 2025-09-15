Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шрёдер выкрикивал нецензурные фразы об Эргине Атамане во время празднования титула ЧЕ

Шрёдер выкрикивал нецензурные фразы об Эргине Атамане во время празднования титула ЧЕ
Комментарии

32-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер, признанный MVP завершившегося вчера, 14 сентября, Евробаскета—2025, отметился нецензурной репликой в адрес главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, который перед финалом с Германией заявил, что считает себя «лучшим тренером в Европе за последние 10 лет».

Как сообщает Bild, во время празднования чемпионского титула в автобусе, игрок выкрикнул: «Атаман, иди *******! Лучший тренер? Да хрен там!»

Напомним, в игре с Турцией Деннис Шрёдер сделал рекордное количество передач в финалах Евробаскета за 30 лет — 12.

Ранее лёгкий форвард сборной Германии Исаак Бонга, признанный лучшим защитником Евробаскета—2025, призвал ввести Шрёдера в Зал славы ФИБА.

Материалы по теме
Почему Деннис Шрёдер — звезда в сборной, а в НБА о нём почти не вспоминают?
Почему Деннис Шрёдер — звезда в сборной, а в НБА о нём почти не вспоминают?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android