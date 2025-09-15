Шрёдер выкрикивал нецензурные фразы об Эргине Атамане во время празднования титула ЧЕ

32-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер, признанный MVP завершившегося вчера, 14 сентября, Евробаскета—2025, отметился нецензурной репликой в адрес главного тренера сборной Турции Эргина Атамана, который перед финалом с Германией заявил, что считает себя «лучшим тренером в Европе за последние 10 лет».

Как сообщает Bild, во время празднования чемпионского титула в автобусе, игрок выкрикнул: «Атаман, иди *******! Лучший тренер? Да хрен там!»

Напомним, в игре с Турцией Деннис Шрёдер сделал рекордное количество передач в финалах Евробаскета за 30 лет — 12.

Ранее лёгкий форвард сборной Германии Исаак Бонга, признанный лучшим защитником Евробаскета—2025, призвал ввести Шрёдера в Зал славы ФИБА.