Экс-тренер «Далласа» рассказал, как обмен Дончича повлиял на его решение покинуть франшизу

Бывший тренер по развитию игроков «Даллас Маверикс» Год Шаммгод рассказал о том, как после сенсационного обмена лидера команды Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» он принял решение покинуть техасский клуб.

Как сообщает Sporting News, Шаммгод расценил это событие как наступление «жутких времён» в «Далласе» и признаком того, что перемены грядут на всех уровнях организации. По словам тренера, персонал и баскетболисты начали переосмысливать своё будущее, сомневаясь в том, насколько прочно их положение в команде.

Напомним, Лука Дончич был обменян в «Лейкерс» 2 февраля. Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, перешли Энтони Дэвис и Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.