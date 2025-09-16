«Эта медаль вернёт в золотую эру». Тренер Греции Спанулис — о бронзе на Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис рассказал о важности бронзовой медали чемпионата Европы — 2025 для страны Балканского полуострова. В матче за третье место греки обыграли Финляндию со счётом 92:89.

«Очень хороший приём, достойный этой команды. Эта медаль принадлежит всем грекам. Мы хотели снова вывести баскетбол на вершину. Это поколение заслужило её. Большое вам [поклонникам] спасибо, и я надеюсь, что эта медаль вернёт баскетбол в золотую эру», — приводит слова Спанулиса издание Eurohoops.

«Это было эмоционально. Слова благодарности, полученные даже после поражения от Турции, были трогательными. Позитивная энергия помогла нам достичь этой цели», — добавил капитан Костас Папаниколау.