«Эта медаль вернёт в золотую эру». Тренер Греции Спанулис — о бронзе на Евробаскете-2025

Комментарии

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис рассказал о важности бронзовой медали чемпионата Европы — 2025 для страны Балканского полуострова. В матче за третье место греки обыграли Финляндию со счётом 92:89.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Очень хороший приём, достойный этой команды. Эта медаль принадлежит всем грекам. Мы хотели снова вывести баскетбол на вершину. Это поколение заслужило её. Большое вам [поклонникам] спасибо, и я надеюсь, что эта медаль вернёт баскетбол в золотую эру», — приводит слова Спанулиса издание Eurohoops.

«Это было эмоционально. Слова благодарности, полученные даже после поражения от Турции, были трогательными. Позитивная энергия помогла нам достичь этой цели», — добавил капитан Костас Папаниколау.

