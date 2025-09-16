Алперен Шенгюн: мы ещё молодая команда и обязательно вернёмся в нашу страну с трофеем

23-летний лидер и центровой национальной команды Турции Алперен Шенгюн после поражения в финале Евробаскета—2025 от команды Германии (83:88) пообещал турецким болельщикам выиграть золото чемпионата Европы в будущем.

«Мы очень этого хотели, мы верили. Мы сплотились на протяжении турнира, стали одной семьёй. Мы очень хотели этого, но не получилось. Мы так рады этому успеху после стольких лет. Но мы обещаем вам, что мы вернёмся. Дух «12 гигантов» вернулся к нам. У нас впереди ещё много лет. Мы всё ещё молодая команда. Мы сдержим обещание и вернёмся в нашу страну с трофеем», — приводит слова Шенгюна аккаунт Sports Digitale в социальной сети X.

По итогам Евробаскета—2025 Шенгюн занял второе место в номинации «Лучший ассистент», уступив лишь лидеру сборной Германии Деннису Шрёдеру.