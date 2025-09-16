Адетокунбо возмутился турецкими флагами в комментариях после победы Греции
Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо резко отреагировал на появление турецких флагов в комментариях во время прямого эфира в соцсети после победы сборной Греции над Финляндией в матче за бронзу Евробаскета-2025.
ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля
«Уберите этот турецкий флаг отсюда», — сказал Адетокунбо во время прямого эфира на своей странице в социальной сети, заметив, что пользователи массово публикуют символику соперника в чате трансляции.
Сборная Греции в матче за третье место Евробаскета-2025 победила команду из Финляндии со счётом 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33), завоевав бронзовую медаль чемпионата. Адетокунбо в матче набрал 30 очков, сделал 17 подборов и шесть передач.
