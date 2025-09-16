Адетокунбо возмутился турецкими флагами в комментариях после победы Греции

Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо резко отреагировал на появление турецких флагов в комментариях во время прямого эфира в соцсети после победы сборной Греции над Финляндией в матче за бронзу Евробаскета-2025.

«Уберите этот турецкий флаг отсюда», — сказал Адетокунбо во время прямого эфира на своей странице в социальной сети, заметив, что пользователи массово публикуют символику соперника в чате трансляции.

Сборная Греции в матче за третье место Евробаскета-2025 победила команду из Финляндии со счётом 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33), завоевав бронзовую медаль чемпионата. Адетокунбо в матче набрал 30 очков, сделал 17 подборов и шесть передач.