Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сделали всё, что могли». Джеди Осман прокомментировал поражение Турции в финале ЧЕ

«Сделали всё, что могли». Джеди Осман прокомментировал поражение Турции в финале ЧЕ
Комментарии

Форвард сборной Турции по баскетболу Джеди Осман прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата Европы с командой Германии, состоявшемся 14 сентября в Риге (Латвия). Напомним, сборная Германии одержала победу со счётом 88:83.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

«Мы хотели бы вернуться с трофеем, но, к сожалению, не сумели. Но поверьте мне, мы сделали всё, что могли. Надеюсь, мы хоть немного нами гордитесь. Мы отдали все силы. Было бы тяжело оказаться без вашей поддержки. Мы так рады, что вы есть у нас. Спасибо», — сказал Осман на пресс-конференции.

Ранее о выступлении Турции высказался главный тренер сборной Эргин Атаман.

Материалы по теме
Эргин Атаман: глубоко опечален нашим поражением. Но мы вернули туркам любовь к баскетболу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android