«Сделали всё, что могли». Джеди Осман прокомментировал поражение Турции в финале ЧЕ
Поделиться
Форвард сборной Турции по баскетболу Джеди Осман прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата Европы с командой Германии, состоявшемся 14 сентября в Риге (Латвия). Напомним, сборная Германии одержала победу со счётом 88:83.
ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер
«Мы хотели бы вернуться с трофеем, но, к сожалению, не сумели. Но поверьте мне, мы сделали всё, что могли. Надеюсь, мы хоть немного нами гордитесь. Мы отдали все силы. Было бы тяжело оказаться без вашей поддержки. Мы так рады, что вы есть у нас. Спасибо», — сказал Осман на пресс-конференции.
Ранее о выступлении Турции высказался главный тренер сборной Эргин Атаман.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
10:12
-
09:45
-
09:43
-
09:34
-
08:27
-
00:28
-
00:18
- 15 сентября 2025
-
23:45
-
23:29
-
22:51
-
22:47
-
21:49
-
21:27
-
20:43
-
20:36
-
19:50
-
19:47
-
19:33
-
18:42
-
17:45
-
16:28
-
16:05Илья Швед перешёл в МБА-МАИ Официально
-
15:46
-
14:41
-
14:11
-
13:47
-
13:26
-
12:30
-
11:51
-
11:16
-
10:58
-
10:39
-
10:25
-
09:35
-
08:30