«Сделали всё, что могли». Джеди Осман прокомментировал поражение Турции в финале ЧЕ

Форвард сборной Турции по баскетболу Джеди Осман прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата Европы с командой Германии, состоявшемся 14 сентября в Риге (Латвия). Напомним, сборная Германии одержала победу со счётом 88:83.

«Мы хотели бы вернуться с трофеем, но, к сожалению, не сумели. Но поверьте мне, мы сделали всё, что могли. Надеюсь, мы хоть немного нами гордитесь. Мы отдали все силы. Было бы тяжело оказаться без вашей поддержки. Мы так рады, что вы есть у нас. Спасибо», — сказал Осман на пресс-конференции.

