Мать Купера Флэгга установила лимит в $ 180 тыс. на его первый автомобиль

Мать форварда «Даллас Маверикс» Купера Флэгга бывшая баскетболистка университета штата Мэн Келли Флэгг ограничила расходы сына на первый автомобиль суммой в $ 180 тыс. Баскетболист недавно подписал контракт на $ 62,7 млн, но семья решила подходить к тратам осторожно.

«Не покупай сразу Бугатти. Максимум 180 тысяч — вот столько он может потратить на машину», — приводит слова Флэгг Fadeaway World.

18-летний Флэгг был выбран под первым номером на драфте НБА — 2025 и этим летом подписал четырёхлетний контракт с «Далласом». Ранее российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о перспективах Купера Флэгга в НБА.