Баскетбол

Богдан Богданович поздравил сборную Греции с возвращением на пьедестал Евробаскета

Комментарии

Сербский баскетболист Богдан Богданович прокомментировал успех сборной Греции на чемпионате Европы по баскетболу.

ЧЕ-2025 (м) . За 3-е место
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Греция
Окончен
92 : 89
Финляндия
Греция: Адетокунбо - 30, Дорси - 20, Толиопулос - 15, Митоглу - 8, Слукас - 7, Калаицакис - 5, Папаниколау - 4, Адетокунбо - 3, Ларенцакис, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо
Финляндия: Маркканен - 19, Валтонен - 18, Нкамхуа - 15, Янтунен - 13, Грандисон - 8, Литтл - 6, Салин - 5, Мууринен - 5, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

«Иногда бронза сияет как золото. Поздравляю наших православных братьев», — написал Богданович на своей странице в социальной сети.

Сборная Сербии на Евробаскете-2025 вылетела после 1/8 финала, где проиграла команде Финляндии со счётом 86:92. Богдан Богданович пропустил часть чемпионата Европы — 2025 из-за травмы подколенного сухожилия.

Сборная Греции в матче за третье место Евробаскета-2025 победила команду Финляндии со счётом 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33), завоевав бронзовую медаль чемпионата.

Комментарии
