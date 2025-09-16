Богдан Богданович поздравил сборную Греции с возвращением на пьедестал Евробаскета

Сербский баскетболист Богдан Богданович прокомментировал успех сборной Греции на чемпионате Европы по баскетболу.

«Иногда бронза сияет как золото. Поздравляю наших православных братьев», — написал Богданович на своей странице в социальной сети.

Сборная Сербии на Евробаскете-2025 вылетела после 1/8 финала, где проиграла команде Финляндии со счётом 86:92. Богдан Богданович пропустил часть чемпионата Европы — 2025 из-за травмы подколенного сухожилия.

Сборная Греции в матче за третье место Евробаскета-2025 победила команду Финляндии со счётом 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33), завоевав бронзовую медаль чемпионата.