Стало известно, когда Кевин Дюрант подпишет продление контракта с «Хьюстоном»

Стало известно, что переговоры о продлении контракта между 36-летним двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевином Дюрантом и «Хьюстон Рокетс» могут завершиться в ближайшие недели.

Форвард и клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества, а конкретные условия сделки обсуждаются. Об этом сообщает Rockets Wire.

Ранее клуб планирует продлить контракт с Тари Исоном, у которого остался один год по соглашению, чтобы иметь полное понимание финансовой картины команды. Новое соглашение Дюранта может быть ниже максимальной зарплаты, чтобы «Рокетс» избежали ограничений, связанных с коллективным соглашением НБА.

Контракт может включать один гарантированный сезон вместо двух или снижение зарплаты относительно $ 54,7 млн следующего года. Дюранту исполнится 37 лет 29 сентября, что ограничивает максимальную длину любого нового соглашения.