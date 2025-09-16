Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-товарищ Леброна: Дюрант отказался от «Хит» из-за желания выиграть несколько матчей

Экс-товарищ Леброна: Дюрант отказался от «Хит» из-за желания выиграть несколько матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший партнёр Леброна Джеймса по команде Марио Чалмерс высказался о переходе Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». По словам Чалмерса, обсуждения возможного перехода Дюранта в «Хит» продолжаются.

«Я не удивлён. Я много лет говорил, что Дюрант не пойдёт в «Хит» из-за наследия Леброна. Ему нужно выиграть два или более чемпионатов, прежде чем он сможет рассмотреть этот вариант. Я просто не думаю, что на него должно оказываться такое давление в его возрасте и в этот момент карьеры. Я никогда не думал, что он пойдёт в «Хит», — приводит слова Чалмерса Sportskeeda.

Ранее Дюрант рассматривался как возможное усиление «Майами Хит», особенно летом 2025 года после того, как команда рассталась с Джимми Батлером. В итоге форвард оказался в «Рокетс» в результате обмена с участием семи команд.

Материалы по теме
Стало известно, когда Кевин Дюрант подпишет продление контракта с «Хьюстоном»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android