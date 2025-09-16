Экс-товарищ Леброна: Дюрант отказался от «Хит» из-за желания выиграть несколько матчей

Бывший партнёр Леброна Джеймса по команде Марио Чалмерс высказался о переходе Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». По словам Чалмерса, обсуждения возможного перехода Дюранта в «Хит» продолжаются.

«Я не удивлён. Я много лет говорил, что Дюрант не пойдёт в «Хит» из-за наследия Леброна. Ему нужно выиграть два или более чемпионатов, прежде чем он сможет рассмотреть этот вариант. Я просто не думаю, что на него должно оказываться такое давление в его возрасте и в этот момент карьеры. Я никогда не думал, что он пойдёт в «Хит», — приводит слова Чалмерса Sportskeeda.

Ранее Дюрант рассматривался как возможное усиление «Майами Хит», особенно летом 2025 года после того, как команда рассталась с Джимми Батлером. В итоге форвард оказался в «Рокетс» в результате обмена с участием семи команд.