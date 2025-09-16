Игроки сборной Германии получат по € 30 тыс. за победу на Евробаскете-2025 — Bild

Игроки мужской сборной Германии получат по € 30 тыс. за победу на чемпионате Европы, сообщает издание Bild.

По информации ресурса, в случае поражения в финале выплата составила бы € 25 тыс., в случае завоевания бронзовых наград – около € 20 тыс.

Отмечается, что такие же призовые предусмотрены и для женской сборной Германии, которая выступит в 2026 году на домашнем чемпионате мира.

Напомним, в финальном матче мужского чемпионата Европы команда Германии обыграла сборную Турции со счетом 88:83. Лучшим игроком турнира стал разыгрывающий Деннис Шрёдер.

Ранее Дирк Новицки в двух словах отреагировал на признание Шрёдера MVP Евробаскета-2025.