Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроки сборной Германии получат по € 30 тыс. за победу на Евробаскете-2025 — Bild

Игроки сборной Германии получат по € 30 тыс. за победу на Евробаскете-2025 — Bild
Комментарии

Игроки мужской сборной Германии получат по € 30 тыс. за победу на чемпионате Европы, сообщает издание Bild.

По информации ресурса, в случае поражения в финале выплата составила бы € 25 тыс., в случае завоевания бронзовых наград – около € 20 тыс.

Отмечается, что такие же призовые предусмотрены и для женской сборной Германии, которая выступит в 2026 году на домашнем чемпионате мира.

Напомним, в финальном матче мужского чемпионата Европы команда Германии обыграла сборную Турции со счетом 88:83. Лучшим игроком турнира стал разыгрывающий Деннис Шрёдер.

Ранее Дирк Новицки в двух словах отреагировал на признание Шрёдера MVP Евробаскета-2025.

Материалы по теме
Дирк Новицки в двух словах отреагировал на признание Денниса Шрёдера MVP Евробаскета-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android