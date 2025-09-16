Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной Германии госпитализирован после Евробаскета

Главный тренер сборной Германии госпитализирован после Евробаскета
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру проведёт ближайшие 15 дней в больнице с острой инфекцией для восстановления после Евробаскета. Об этом сообщает Eurohoops.

Ранее Алекс Мумбру заявил, что не сможет руководить командой на протяжении всего Евробаскета, 8 сентября тренер завершил свою работу на турнире. Место Алекса занял его помощник Ален Ибрагимич.

Сборная Германии на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 выиграла турнир, одолев команду из Турции во главе с 23-летним центровым Алпереном Шенгюном со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). В матче за третье место победу одержала сборная Греции.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру выбыл до конца Евробаскета-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android