Главный тренер сборной Германии госпитализирован после Евробаскета

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру проведёт ближайшие 15 дней в больнице с острой инфекцией для восстановления после Евробаскета. Об этом сообщает Eurohoops.

Ранее Алекс Мумбру заявил, что не сможет руководить командой на протяжении всего Евробаскета, 8 сентября тренер завершил свою работу на турнире. Место Алекса занял его помощник Ален Ибрагимич.

Сборная Германии на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 выиграла турнир, одолев команду из Турции во главе с 23-летним центровым Алпереном Шенгюном со счётом 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). В матче за третье место победу одержала сборная Греции.