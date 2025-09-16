«Ненавижу это в нём». Бывший игрок НБА назвал плохое качество Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Олден Полинайс высказался о четырёхкратном чемпионе лиги и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнике Леброне Джеймсе.

«Единственное, что я всегда ненавидел в Леброне, это зацикленность на себе, когда команда побеждает. Когда же она проигрывает, то всё дело в ней. Я всегда ненавидел этот нарратив. Мы бы говорили больше о его величии, если бы он сказал однажды: «Это моя вина». Всего один раз.

Он один из величайших в истории. Признаю, я его поклонник. Я люблю его фанатов, но, чёрт возьми, таковы факты», — сказал Полинайс в подкасте Byron Scott’s Fast Break.