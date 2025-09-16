Скидки
«Зенит» сделал предложение Жоффри Ловерню о переходе

«Зенит» сделал предложение Жоффри Ловерню о переходе
Баскетбольный клуб «Зенит» заинтересован в подписании французского центрового Жоффри Ловерня и направил ему официальное предложение. У игрока сейчас два конкретных варианта продолжения карьеры — из России и из Китая. Об этом сообщает Basketball Sphere.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что переход баскетболиста с «Партизаном» уже согласован, однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Жоффри Ловернь — бывший капитан белградского клуба, выступающий на позиции центрового. Китайский вариант предполагает начало сезона позже, чем в Европе, поэтому окончательное решение игрок ещё не принял.

