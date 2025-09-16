Жена Янниса Адетокунбо подверглась онлайн-угрозам от турецких болельщиков

Жена баскетболиста сборной Греции Янниса Адетокунбо Мэрайя рассказала о неприятных сообщениях, которые она получила во время Евробаскета. По её словам, угрозы были адресованы ей и её семье, и подобное поведение неприемлемо ни в спорте, ни в жизни.

«Люди в этом мире разочаровывают! Всё ради баскетбола! Те, кто отправляет оскорбительные сообщения моей семье, должны стыдиться. Если вы хотите писать мне лично, я сообщу всем, кто вы на самом деле.

Турецким фанатам поздравления с медалью, у вас отличная команда! Но к тем, кто посылает такие сообщения, хочу сказать: подобное поведение недопустимо», — написала Мэрайя Адетокунбо в социальных сетях.