Форвард Артём Антипов проведёт сезон-2025/2026 Единой лиги в составе «Енисея»

Форвард «Зенита» Артём Антипов на правах аренды будет выступать за красноярский «Енисей» в сезоне-2025/2026. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца чемпионата-2026/2027, сообщили пресс-службы команд.

В межсезонье Антипов прошёл предсезонную подготовку вместе с основной командой «Зенита», после чего было принято решение об аренде. Петербургский клуб пожелал баскетболисту успехов в «Енисее» и выразил ожидание его возвращения.

Артёму Антипову 20 лет, его рост — 201 см. Он воспитанник петербургской школы баскетбола и с 2018 года выступает в системе «Зенита».

За это время форвард стал победителем первенства ДЮБЛ, дважды выигрывал Единую молодёжную лигу ВТБ и дебютировал в Суперлиге за «Зенит-2». В сезоне-2023/2024 он боролся за бронзу вместе с фарм-командой, а в 2024/2025 играл за «Пари Нижний Новгород».

В составе нижегородцев провёл 43 матча в Единой лиге ВТБ, а также стал серебряным призёром Кубка России. С февраля 2025 года привлекается к тренировкам национальной команды России.

