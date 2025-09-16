Агент Рыжов заявил, что сборная России могла выйти в плей-офф Евробаскета-2025

Сооснователь агентства Pro Team Станислав Рыжов подвёл итоги Евробаскета-2025 и отметил, что гипотетически сборная России могла бы побороться за выход из группы и попасть в плей-офф.

«Когда мы говорим о гипотетической сборной России, то должны иметь в виду всех сильнейших на сегодня баскетболистов, в том числе из НБА: Дёмина, Голдина. Полагаю, смогли бы побороться за выход из группы, но шансы в противостоянии с топовыми сборными, на которые попали бы в первом же раунде плей-офф, объективно крайне малы», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть товарищеские матчи с клубами Единой лиги.