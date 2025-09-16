Рыжов: результат Секулича со сборной Словении не связан с уровнем Единой лиги ВТБ

Сооснователь агентства Pro Team Станислав Рыжов прокомментировал выступление сборной Словении на Евробаскете-2025. Под руководством главного тренера петербургского «Зенита» Александра Секулича команда дошла до четвертьфинала турнира.

«Я бы не стал напрямую связывать результаты национальных команд и уровень Единой лиги ВТБ. Никакой прямой связи с этим нет — например, Лука Банки работал со сборной Латвии, неплохо оживил «Эфес Пилсен» в Евролиге, а в недалёком прошлом был уволен из «Локомотива», это же не говорит о соотношении уровня Единой лиги, сборных и Евролиги. Словения заняла то место, на которое реально могла претендовать с нынешним составом. Размышлять о том, как изменился бы результат при другой игре Дончича, не имеет смысла», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».