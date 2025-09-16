Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ничто не сравнится с этим». Яннис Адетокунбо высказался о выступлении на Евробаскете

«Ничто не сравнится с этим». Яннис Адетокунбо высказался о выступлении на Евробаскете
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался о выступлении на чемпионате Европы.

«Ничто не сравнится с чувством, когда представляешь свою страну», — написал Адетокунбо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на минувшем Евробаскете-2025 сборная Греции дошла до полуфинала, где проиграла Турции (68:94). В матче за третье место греческая команда одолела Финляндию (92:89). Победителем соревнований стала сборная Германии.

Ранее жена Янниса Адетокунбо подверглась онлайн-угрозам от турецких болельщиков.

Материалы по теме
Жена Янниса Адетокунбо подверглась онлайн-угрозам от турецких болельщиков

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android