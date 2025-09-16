«Берегись». Дончич вспомнил, что сказал ему Коби Брайант незадолго до дебюта в НБА

26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вспомнил, что сказал ему легендарный пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант незадолго до своего дебюта в североамериканской лиге.

«Я помню, как он сказал мне: «Ты из Европы? Тогда берегись. Они придут за тобой», — приводит слова Дончича издание The Wall Street Journal.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 26 матчах. В среднем за игру словенский разыгрывающий защитник набирал 28,2 очка, делал 8,1 подбора, отдавал 7,5 передачи, а также совершал 1,6 перехвата.