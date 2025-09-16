Скидки
Дончич рассказал о своих первых эмоциях после того, как он узнал об обмене в «Лейкерс»



26-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что почувствовал, когда узнал о своём обмене из «Даллас Маверикс».

«Я не знал, как реагировать, как себя вести, что говорить. Это был настоящий шок. Чувствовал, что Даллас — мой дом. У меня там было много друзей. Болельщики всегда меня поддерживали. Я не хотел расстраивать фанатов «Далласа». Но также не хотел расстраивать болельщиков «Лейкерс», — приводит слова Дончича издание The Wall Street Journal.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Дончич принял участие в 26 матчах в составе «Лейкерс». В среднем за игру словенский разыгрывающий защитник набирал 28,2 очка, делал 8,1 подбора, отдавал 7,5 передачи, а также совершал 1,6 перехвата.

