Баскетбол

Инсайдер сообщил, что Леброн может покинуть НБА и перейти в другую лигу

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что существует вероятность перехода 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса в другую лигу.

«Я постоянно слышу от людей, что это может быть последний год в карьере Леброна Джеймса в НБА. Знаете, уход Леброна обсуждают в контексте возможного перехода в другую лигу. Я не знаю, возможно ли это. Но если он сохранит своё здоровье, я не думаю, что его карьера остановится», — приводит слова Уиндхорста аккаунт Courtside Buzz в социальной сети X.

