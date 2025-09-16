Дончич ёмко ответил на вопрос, думает ли он играть в баскетбол в 41 год

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич ответил, думает ли он играть в баскетбол в 41 год.

«Спортивный бизнес — это то, что меня очень, очень интересует. Вижу ли я себя играющим в баскетбол в 41 год? Нет, я так не думаю», — приводит слова Дончича издание The Wall Street Journal.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дончич принял участие в 26 матчах в составе «Лейкерс». В среднем за игру словенский разыгрывающий защитник набирал 28,2 очка, делал 8,1 подбора, отдавал 7,5 передачи, а также совершал 1,6 перехвата.