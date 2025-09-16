Скидки
Леброн сыграл против более трети игроков, которые когда-либо выступали в НБА

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс за 22 сезона в организации принял участие в 1562 играх регулярного чемпионата и выходил на площадку против 36,43% всех баскетболистов, которые когда-либо выступали в лиге. На это обратил внимание аккаунт NBA Crazy Stats в социальной сети Х.

В минувшем сезоне североамериканской организации Леброн принял участие в 70 встречах. В среднем за матч Джеймс набирал 24,4 очка, делал 7,8 подбора, отдавал 8,2 передачи, а также совершал 1,0 перехвата.

