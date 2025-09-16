Скидки
Шакил О'Нил ответил, что изменил бы в современной НБА

Комментарии

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал, что изменил бы в лиге.

«Я бы позволил им драться [во время матча]», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

Шакил выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Является олимпийским чемпионом и 15-кратным участником Матча всех звёзд. О'Нил играл на позиции центрового.

Ранее Гомельский объяснил, почему О'Нил в конце карьеры часто менял клубы в НБА.

Комментарии
