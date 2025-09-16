Скидки
«Настоящий профессионал». Дирк Новицки хвалебно отозвался о Купере Флэгге

«Настоящий профессионал». Дирк Новицки хвалебно отозвался о Купере Флэгге
47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе техасского клуба «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки лестно высказался в адрес 18-летнего новичка техасского клуба «Даллас Маверикс» соотечественника Купера Флэгга, который выступает на позиции форварда.

«Честно говоря, я видел, как он читает игру уже в свои 18 лет. Также слышал о его трудолюбии, которое, как говорят, зашкаливает. Поэтому могу сделать вывод, что он настоящий профессионал», — приводит слова Новицки портал Basketball Network.

Ранее стало известно, что мать Купера Флэгга установила для него лимит $ 180 тыс. на покупку его первого автомобиля.

