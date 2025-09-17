Стефен Карри заявил, что настроен в 17-м сезоне в НБА вновь претендовать на титул

37-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз», выступающий на позиции разыгрывающего защитника, американец Стефен Карри поделился своим настроем в преддверии сезона-2025/2026 НБА.

«Для того чтобы продлить свой расцвет, я подхожу к 17-му году в НБА с искренней уверенностью, что смогу снова быть на вершине игры и побеждать на самом высоком уровне. Поэтому просто постараюсь выжать из этого максимум, пока всё не закончится», — приводит слова Карри портал Basketball Network.

Ранее Карри раскрыл, что подтолкнуло его на поступок, которого в НБА он не совершал шесть лет.