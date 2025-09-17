Скидки
Названа причина, из-за которой Леброн может играть в НБА до 2027 года

Названа причина, из-за которой Леброн может играть в НБА до 2027 года
Один из руководителей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), пожелавший остаться анонимным, сообщил, в каком случае 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет играть в лиге до 2027 года.

«Думаю, Леброн проведёт ещё один-два сезона, если, конечно, «Лейкерс» не станут чемпионами в следующем сезоне. Брайс Джеймс будет иметь право выставить свою кандидатуру на драфт 2026 года. Ходят слухи, что Леброн тоже хочет играть с ним.

Посмотрим, что будет, но я просто не могу представить, что Леброн завершит карьеру после следующего сезона. Он всё ещё слишком хорош, чтобы просто уйти. Если только его результативность не резко снизится или «Лейкерс» не выиграют чемпионат. Думаю, Леброн будет играть в сезоне-2026/2027», — приводит слова анонимного руководителя портал Fadeaway World.

Леброн сыграл против более трети игроков, которые когда-либо выступали в НБА
