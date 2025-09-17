«Настоящий гений баскетбола». Леброн с восхищением высказался о Луке Дончиче

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс с восхищением высказался в адрес своего одноклубника, 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Мне нравится его подход к игре и то, как он выступает. Но что ещё важнее, Лука — просто чертовски классный парень.

Настоящий гений баскетбола. Я всегда использую IQ как критерий в баскетболе для парней, которые умеют «думать» об игре. В нашей лиге так много ребят, которые умеют играть, но умение ещё и думать об игре выводит тебя на совершенно другой уровень», — приводит слова Джеймса издание The Wall Street Journal.