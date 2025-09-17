Скидки
40-летний Леброн раскрыл секрет своего долголетия в спорте

40-летний Леброн раскрыл секрет своего долголетия в спорте
Комментарии

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс раскрыл секрет своего долголетия в спорте.

— Вы когда-нибудь представляли, что ваша карьера будет настолько успешной в НБА?
— Не могу сказать, что знал об этом 22 года назад. У меня было понимание, что я полностью посвящу себя своему делу и стану величайшим баскетболистом, каким только могу стать для самого себя.

— В чём секрет вашего долголетия?
— Это всё благодаря моей преданности делу и благословению бога, которое стараюсь использовать на максимум. Продолжаю посвящать себя игре, не обманываю самого себя и работаю над собой, чтобы стать лучшим в деле, — сказал Джеймс в интервью телеканалу CCTV.

Комментарии
