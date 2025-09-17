Макгрэди заявил, что стал бы чемпионом НБА, если бы заменил Брайанта в «Лейкерс»

46-летний семикратный участник Матча всех звёзд НБА американец Трэйси Макгрэди выразил уверенность, что стал бы чемпионом НБА, если бы в начале 2000-х годов стал бы одноклубником легендарного соотечественника Шакила О'Нила в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я вспоминаю, каким был игроком в то время [в начале 2000-х годов], и смотрю на Шака, который тогда был самым доминирующим баскетболистом, то представляю себя бок о бок с ним. Мне бы удалось выиграть перстень с этим хздоровяком. И я говорю это потому, что если вспомнить начало 2000-х и посмотреть на список всех звёзд НБА, то кто тогда был наравне с Коби [помимо меня]?» — приводит слова Макгрэди портал Fadeaway World.