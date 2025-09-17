Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Макгрэди заявил, что стал бы чемпионом НБА, если бы заменил Брайанта в «Лейкерс»

Макгрэди заявил, что стал бы чемпионом НБА, если бы заменил Брайанта в «Лейкерс»
Комментарии

46-летний семикратный участник Матча всех звёзд НБА американец Трэйси Макгрэди выразил уверенность, что стал бы чемпионом НБА, если бы в начале 2000-х годов стал бы одноклубником легендарного соотечественника Шакила О'Нила в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда я вспоминаю, каким был игроком в то время [в начале 2000-х годов], и смотрю на Шака, который тогда был самым доминирующим баскетболистом, то представляю себя бок о бок с ним. Мне бы удалось выиграть перстень с этим хздоровяком. И я говорю это потому, что если вспомнить начало 2000-х и посмотреть на список всех звёзд НБА, то кто тогда был наравне с Коби [помимо меня]?» — приводит слова Макгрэди портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Трэйси Макгрэди высказался о роли Коби Брайанта в «Лейкерс» при Шакиле О'Ниле
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android