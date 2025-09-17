36-летний Дюрант заявил, что готов выступить на ОИ-2028 в составе сборной США

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также новичок техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда, заявил о готовности сыграть на Олимпийских играх — 2028 в составе сборной США.

«Буду ли я играть на Олимпиаде — 2028? Да, если я всё ещё останусь самим собой. Мне не нужна ветеранская подачка, чтобы сказали: «Иди, сядь на скамейку запасных, получи свой пятый», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.

Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020, 2024), а также победителем чемпионата мира в Турции (2010).

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». За «Финикс» американец выступал с 2023 года.