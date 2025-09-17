Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Единой лиге раскрыли бюджеты клубов в сезоне-2024/2025. «Зенит» — не лидер

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала данные о бюджетах российских клубов, которые принимали участие в турнире в минувшем сезоне.

Бюджеты клубов Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. ЦСКА — 2 млрд 317 млн рублей.

2. «Зенит» — 1 млрд 914 млн рублей.

3. «Локомотив-Кубань» — 1 млрд 813 млн рублей.

4. УНИКС — 1 млрд 374 млн рублей.

5. «Уралмаш» — 611 млн рублей.

6. «Пари Нижний Новгород» — 538 млн рублей.

7. «ПАРМА» — 537 млн рублей.

8. МБА-МАИ — 361 млн рублей.

9. «Енисей» — 294 млн рублей.

10. «Автодор» — 271 млн рублей.

Напомним, чемпионом минувшего сезоне Единой лиги стал московский клуб ЦСКА, победивший в финале санкт-петербургский «Зенит» в четырёх матчах из проведённых шести.