В Единой лиге раскрыли бюджеты клубов в сезоне-2024/2025. «Зенит» — не лидер

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала данные о бюджетах российских клубов, которые принимали участие в турнире в минувшем сезоне.
Бюджеты клубов Единой лиги в сезоне-2024/2025:
1. ЦСКА — 2 млрд 317 млн рублей.
2. «Зенит» — 1 млрд 914 млн рублей.
3. «Локомотив-Кубань» — 1 млрд 813 млн рублей.
4. УНИКС — 1 млрд 374 млн рублей.
5. «Уралмаш» — 611 млн рублей.
6. «Пари Нижний Новгород» — 538 млн рублей.
7. «ПАРМА» — 537 млн рублей.
8. МБА-МАИ — 361 млн рублей.
9. «Енисей» — 294 млн рублей.
10. «Автодор» — 271 млн рублей.
Напомним, чемпионом минувшего сезоне Единой лиги стал московский клуб ЦСКА, победивший в финале санкт-петербургский «Зенит» в четырёх матчах из проведённых шести.