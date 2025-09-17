Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге раскрыли бюджеты клубов в сезоне-2024/2025. «Зенит» — не лидер

В Единой лиге раскрыли бюджеты клубов в сезоне-2024/2025. «Зенит» — не лидер
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала данные о бюджетах российских клубов, которые принимали участие в турнире в минувшем сезоне.

Бюджеты клубов Единой лиги в сезоне-2024/2025:

1. ЦСКА — 2 млрд 317 млн рублей.
2. «Зенит» — 1 млрд 914 млн рублей.
3. «Локомотив-Кубань» — 1 млрд 813 млн рублей.
4. УНИКС — 1 млрд 374 млн рублей.
5. «Уралмаш» — 611 млн рублей.
6. «Пари Нижний Новгород» — 538 млн рублей.
7. «ПАРМА» — 537 млн рублей.
8. МБА-МАИ — 361 млн рублей.
9. «Енисей» — 294 млн рублей.
10. «Автодор» — 271 млн рублей.

Напомним, чемпионом минувшего сезоне Единой лиги стал московский клуб ЦСКА, победивший в финале санкт-петербургский «Зенит» в четырёх матчах из проведённых шести.

Материалы по теме
Сборная России может сыграть товарищеские матчи с клубами Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android