Баскетбол

Комиссионер НБА сообщил, когда будет запущена европейская конференция НБА

Комиссионер НБА сообщил, когда будет запущена европейская конференция НБА
Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мыслями насчёт европейской конференции НБА, сообщив, когда проект будет запущен.

«Баскетбол, вероятно, сейчас является самым быстрорастущим видом спорта в мире, а в Европе он занимает второе место после футбола. Я считаю, что у нас есть реальный потенциал.

Нам не нужна лига, в которой всего несколько команд могут по-настоящему конкурировать, как это происходит в Лиге чемпионов. Мы хотим попытаться создать лигу, основанную на известной нам системе, где, возможно, не будет жёстких ограничений, но вы сможете регулировать конкуренцию. Должно быть понимание, что каждая команда имеет шансы стать чемпионом.

Запустить европейскую конференцию НБА в 2027-м году — это амбициозная цель, безусловно. Однако не думаю, что нам удастся успешно её реализовать, хотя я не хотел бы выходить за рамки 2028 года. У нас есть все возможности для этого», — приводит слова Сильвера портал Eurohoops.

Баскетбол
