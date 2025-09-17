Вассилис Спанулис: горжусь, что вывели греков на улицы, завоевав бронзу на ЧЕ-2025

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис сообщил, что не может однозначно подтвердить свою дальнейшую работу в национальной команде, отметив гордость за успех греческого коллектива на минувшем Евробаскете-2025.

«Предпочитаю жить сегодняшним днём. Пока рано говорить о будущем. Сейчас очень рад тому, чего мы достигли [на чемпионате Европы — 2025]. Это [завоевание бронзы на Евробаскете-2025] также было нашей целью, которую мы поставили перед собой.

Чрезвычайно горжусь тем, что вновь вывели людей на улицы и позволили грекам увидеть свою национальную команду. Теперь наши соотечественники с нетерпением ждут следующего матча», — приводит слова Спанулиса портал Basket News.