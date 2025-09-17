Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован топ самых «грязных» команд в НБА за последние 10 лет

Американский портал RotoWire опубликовал рейтинг самых «грязных» команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние 10 лет.

При составлении списка авторы создали индекс, при котором учитывались штрафы команд и дисквалификации игроков, а также общая сумма штрафов и количество проигранных матчей ввиду нарушений правил членами клубов.

Топ-10 самых «грязных» команд в НБА за последние 10 лет:

1. «Майами Хит» (295 штрафов на сумму $ 914 414; 15 дисквалификаций игроков; 43 проигранных матча)

2. «Бруклин Нетс»

3. «Мемфис Гриззлиз»

4. «Хьюстон Рокетс»

5. «Филадельфия Сиксерс»

6. «Детройт Пистонс»

7. «Голден Стэйт Уорриорз»

8. «Финикс Санз»

9. «Милуоки Бакс»

10. «Шарлотт Хорнетс»