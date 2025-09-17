«Что ты за патриот?» Главный тренер Боснии — об игроках, не принявших участие в ЧЕ-2025

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Азиз Бекир выступил с критикой в адрес игроков, которые отказались от участия в чемпионате Европы по баскетболу — 2025 в составе национальной команды.

«Они говорят, что злятся на тренера и не будут играть. Что ты за неудачник? Что ты за патриот? Ты злишься на тренера, оставляешь свою команду и отказываешься играть. Это неудачники и подонки», — сказал Бекир в эфире телеканала Hajat TV.

В ходе Евробаскета-2025 сборная Боснии и Герцеговины провела шесть матчей. Ей удалось выйти из группы, одержав три победы. Однако уже на стадии 1/8 плей-офф боснийцы уступили со счётом 72:80 полякам, в результате чего завершили своё выступление на турнире.