«Легко. Он бы не продержался со мной». О'Нил — о возможной игре с Йокичем на пике

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил поделился своим мнением насчёт потенциальной игры с 30-летним лидером «Денвер Наггетс» сербом Николой Йокичем, если бы играл с ним, будучи на пике своей формы.

«В плей-офф я бы, наверное, набрал 40 очков, сделал 14 подборов и совершил три блок-шота в матче с Йокичем. Он совершенно другой игрок. Я, скорее всего, тоже бы его не остановил, поскольку его одноклубники разыграли бы пик-н-роллы. Мне пришлось бы отступать, и тогда мяч вернулся бы к ним. Никола, скорее всего, много бросал бы со средней и дальней дистанции.

Но, опекая меня в одиночку, он долго бы не продержался. У него не было бы выбора, кроме как фолить. И после двух-трёх фолов его бы посадили на скамейку.

Так что, наверное, он набирал бы по 27-30 очков, поскольку имеет отличный бросок, а мне пришлось бы отходить назад. Если бы он играл чисто под кольцом и мне нужно было бы сосредоточиться только на нём, то столько очков он бы не набрал. Я видел, как он мучился с Дуайтом Ховардом. Что было бы, если бы Йокич опекал меня? Я бы набирал 40 очков. Легко», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.