Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Издание Bild поставило мужскую сборную Германии по баскетболу выше, чем команду по футболу

Издание Bild поставило мужскую сборную Германии по баскетболу выше, чем команду по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Авторы авторитетного немецкого издания Bild составили рейтинг лучших национальных команд Германии, который возглавила немецкая сборная по баскетболу.

Рейтинг лучших национальных команд Германии по версии издания Bild.

1. Мужская сборная по баскетболу;
2. Мужская сборная по хоккею;
3. Мужская сборная по гандболу;
4. Женская сборная по футболу;
5. Женская сборная по хоккею;
6. Женская сборная по баскетболу;
7. Женская сборная по гандболу;
8. Мужская сборная по футболу.

На минувшем чемпионате Европы — 2025 по баскетболу сборная Германии не потерпела ни одного поражения и одержала победу в финале в матче с национальной командой Турции. Таким образом, немцы стали чемпионами Евробаскета-2025.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Германии госпитализирован после Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android