Издание Bild поставило мужскую сборную Германии по баскетболу выше, чем команду по футболу

Авторы авторитетного немецкого издания Bild составили рейтинг лучших национальных команд Германии, который возглавила немецкая сборная по баскетболу.

Рейтинг лучших национальных команд Германии по версии издания Bild.

1. Мужская сборная по баскетболу;

2. Мужская сборная по хоккею;

3. Мужская сборная по гандболу;

4. Женская сборная по футболу;

5. Женская сборная по хоккею;

6. Женская сборная по баскетболу;

7. Женская сборная по гандболу;

8. Мужская сборная по футболу.

На минувшем чемпионате Европы — 2025 по баскетболу сборная Германии не потерпела ни одного поражения и одержала победу в финале в матче с национальной командой Турции. Таким образом, немцы стали чемпионами Евробаскета-2025.